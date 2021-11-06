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06 Kas 2021 - 17:59

Merve Boluğur’dan Şok Estetik Açıklaması! Meğer Özel Bölgesine Öyle Bir Şey Yaptırmış Ki… Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan Merve Boluğur’dan şok estetik açıklaması! Meğer özel bölgesine öyle bir şey yaptırmış ki… Sosyal medyayı sallayan bu durum gündeme bomba gibi düştü. Görenlerin ağzını açık bırakan bu durum, Merve Boluğur tarafından tek tek açıklandı.