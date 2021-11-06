Merve Boluğur’dan Şok Estetik Açıklaması! Meğer Özel Bölgesine Öyle Bir Şey Yaptırmış Ki… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan Merve Boluğur’dan şok estetik açıklaması! Meğer özel bölgesine öyle bir şey yaptırmış ki… Sosyal medyayı sallayan bu durum gündeme bomba gibi düştü. Görenlerin ağzını açık bırakan bu durum, Merve Boluğur tarafından tek tek açıklandı.
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlar yaparak gündeme bomba gibi düşüyordu. Kısa bir süre önce Yasak Elma dizisine giriş yapacağı konuşulan Merve Boluğur’un estetik açıklaması ise şok etkisi yarattı! İşte Merve Boluğur’dan gelen o şok açıklama!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.