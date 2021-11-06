Sadakatsiz Dizisine RTÜK Şoku! Devlet Kurumu Araya Girdi, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Ceza Aldı Ki, Yayından Kaldırılması An Meselesi…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde ekranlara gelen son bölüm tepkiye neden oldu. Bir devlet kurumu ise bu durumu RTÜK’e resmen şikayet etti. Dizinin gidişatını değiştirecek bu durum sosyal medyada yankı uyandırdı. O devlet kurumu ise Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak şikayetini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar..

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!