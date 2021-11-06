Sadakatsiz Dizisine RTÜK Şoku! Devlet Kurumu Araya Girdi, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Ceza Aldı Ki, Yayından Kaldırılması An Meselesi…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisine RTÜK şoku! O devlet kurumu araya girdi, ortalık karıştı! Sadakatsiz dizisi öyle bir ceza aldı ki, birçok kişi yayından kaldırılması an meselesi haline geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum özellikle Sadakatsiz dizisinin tutkunlarını derinden etkiledi! Peki, Sadakatsiz dizisi neden RTÜK’e şikayet edildi?
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde ekranlara gelen son bölüm tepkiye neden oldu. Bir devlet kurumu ise bu durumu RTÜK’e resmen şikayet etti. Dizinin gidişatını değiştirecek bu durum sosyal medyada yankı uyandırdı. O devlet kurumu ise Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak şikayetini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.