Ankara’daki Akay Kavşağı Hakkında Duymadığınız Şok Bilgi! Akay ne demek, ne anlama gelir?! Meğer Akay Kavşağının…
Milyonlarca vatandaşın gün içerisinde defalarca kez kullanmak zorunda olduğu Ankara’daki Akay Kavşağı hakkında şok bilgi! Ankara’nın en işlek caddesinde bulunan ve şehrin mimarisiyle uyum içinde olan Akay Kavşağına neden “Akay Kavşağı” denildiğini biliyor muydunuz? İşte merak edilen tüm detaylar…
Milyonlarca nüfusu bünyesinde barından Ankara, yıl içerisinde binlerce göç alıp veriyor ama şehrin uyumu hiç bozulmuyor. Televizyonlardaki dizilere, milyonlarca gişe bilet satan filmlere hatta kitaplara bile yıllardır konu olan Ankara, Akay Kavşağı gerçeğiyle şok etkisi yarattı. Gün içerisinde gerek işe, gerek eve, gerekse başka bir yeri ziyaret etmek isterken kullanılan Akay Kavşağı’nın anlamı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.