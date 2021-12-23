- 23 Ara 2021 - 10:45 G: 23 Ara 2021 - 10:46

Ankara’daki Akay Kavşağı Hakkında Duymadığınız Şok Bilgi! Akay ne demek, ne anlama gelir?! Meğer Akay Kavşağının…

Milyonlarca vatandaşın gün içerisinde defalarca kez kullanmak zorunda olduğu Ankara’daki Akay Kavşağı hakkında şok bilgi! Ankara’nın en işlek caddesinde bulunan ve şehrin mimarisiyle uyum içinde olan Akay Kavşağına neden “Akay Kavşağı” denildiğini biliyor muydunuz? İşte merak edilen tüm detaylar…

Milyonlarca nüfusu bünyesinde barından Ankara, yıl içerisinde binlerce göç alıp veriyor ama şehrin uyumu hiç bozulmuyor. Televizyonlardaki dizilere, milyonlarca gişe bilet satan filmlere hatta kitaplara bile yıllardır konu olan Ankara, Akay Kavşağı gerçeğiyle şok etkisi yarattı. Gün içerisinde gerek işe, gerek eve, gerekse başka bir yeri ziyaret etmek isterken kullanılan Akay Kavşağı’nın anlamı…

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23 Ara 2021 - 10:45 Ankara- Yaşam

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