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23 Ara 2021 - 10:45

Ankara’daki Akay Kavşağı Hakkında Duymadığınız Şok Bilgi! Akay ne demek, ne anlama gelir?! Meğer Akay Kavşağının…

Milyonlarca vatandaşın gün içerisinde defalarca kez kullanmak zorunda olduğu Ankara’daki Akay Kavşağı hakkında şok bilgi! Ankara’nın en işlek caddesinde bulunan ve şehrin mimarisiyle uyum içinde olan Akay Kavşağına neden “Akay Kavşağı” denildiğini biliyor muydunuz? İşte merak edilen tüm detaylar…