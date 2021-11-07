Boğa Burcu Çocuklarının Özellikleri Nelerdir? Boğa Burcunun Çocukları Nasıldır? Boğa Burcu Çocukları Nelerden Hoşlanır?

Boğa burcu çocukları 21 Nisan 20 Mayıs tarihleri arasında dünyaya gelmiştir. Boğa burcu çocuğu diğer burçlara göre alışkanlıklarına çok bağlı bir burçtur. Boğa burcu çocuğu çok uyumlu ve düşüncelerine sadık olan bir çocukluk geçirir. Boğa burcu çocuğu gün içerisinde devamlı rutinlere ihtiyaç duyar. Boğa burcu bebekliğinde aşırı tatlı ile yetişkin kişilerde sarılma isteği uyandırır. Boğa burcu bebekliğinden itibaren en çok doğaya ve toprağa dair konulara çok ilgi duyar. Aynı zamanda da hayvanlara karşı aşırı derecede ilgilidir.

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