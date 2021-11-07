- 07 Kas 2021 - 19:09

FOX TV’nin O Dizisi Yayından Kaldırıldı! Yönetmen Diziden Çekildiğini Açıkladı, Dizi İçin Yeni Karar Çıktı! Sevenleri Büyük Yasta…

FOX TV’nin merakla ve sevilerek izlenen o dizisi yayından kaldırıldı! Başarıyla ekranlara gelen dizinin yönetmeninin diziden çekilmesinin ardından dizide yeni karar çıktı ve sevenleri büyük yasa girdi. Ekranlardaki macerasına yeni başlayan dizinin her bölümü bir önceki bölümden daha heyecanlı geçiyordu fakat yayından kalktığı resmen görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Bünyesinde binlerce dizi ve yapım bulunduran FOX TV’nin özellikle akşam kuşağında yer alan dizi, sevenlerine veda etmek zorunda kaldı. Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu dizinin yayından kaldırılması ise özellikle dizi izleyicisi tarafından tepkiyle karşılandı. Peki, hangi dizi yayından kaldırıldı?

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07 Kas 2021 - 19:09 Ankara- Gündem

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