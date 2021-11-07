Yengeç Burcunun Çocukları Nasıldır? Yengeç Burcu Çocukları Nelerden Hoşlanır? Yengeç Burcu Çocuklarının Özellikleri Nelerdir?

Yengeç burcu çocukları 21 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında dünyaya gelmiştir. Yengeç burcu çocukları diğer burçlara göre çok yüksek derecede empati yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda stratejik bir zihinle bulunur. Yengeç burcu çocuklarının erken yaşta duyguları ile başa çıkmasına öğrenmesi gerekir. Yengeç burcu bebekleri kendisini güvende hissetmek ihtiyacı duyarlar. Bu yüzden anne ve babasına karşı sarılma ve bağlanma isteği çok fazladır. Aynı zamanda yengeç burcu bebekleri içerisinde yaşadığı duygularını gözleri ile dışa vururlar. Yengeç burcu çocuğu en çok annesinden etkilenir.

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