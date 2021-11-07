07 Kas 2021 - 16:21 Güncelleme: 07 Kas 2021 - 16:22
Yargı Dizisinin İç Yüzü Ortaya Çıktı! Dizinin İnci’si Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Perde Arkası Şok Etti! “Ölmeyi Hak Etmiş” Yorumlarına…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’nın iç yüzünü İnci karakterine hayat veren Ece Yüksel tek tek anlattı! Dizide Engin tarafından öldürülen İnci hakkında ve dizi hakkında konuşan Ece Yüksel, “Ölmeyi hak etmiş” yorumlarına ise şok bir açıklama da bulundu.
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide İnci’nin katili 5. Bölümde ortaya çıkmıştı. 5 bölüm boyunca katili merak ettiren dizide ortaya çıkan sır büyük bir şok yaşatmıştı. Peki, dizinin İnci’si neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.