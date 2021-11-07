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07 Kas 2021 - 16:21

Yargı Dizisinin İç Yüzü Ortaya Çıktı! Dizinin İnci’si Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Perde Arkası Şok Etti! “Ölmeyi Hak Etmiş” Yorumlarına…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’nın iç yüzünü İnci karakterine hayat veren Ece Yüksel tek tek anlattı! Dizide Engin tarafından öldürülen İnci hakkında ve dizi hakkında konuşan Ece Yüksel, “Ölmeyi hak etmiş” yorumlarına ise şok bir açıklama da bulundu.