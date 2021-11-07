Koç Burcunun Çocukları Nasıldır? Koç Burcu Çocukları Nelerden Hoşlanır? Koç Burcu Çocuklarının Özellikleri Nelerdir?

Koç burcu çocukları 21 Mart- 20 Nisan tarihleri arasında dünyaya gelmiştir. Koç burcu genel olarak daha tutku dolu ve yüksek yaratıcı özelliklere sahip olan burçlar arasında yer alır. Çocukluk yıllarında çok fazla enerjik olan çocuklar arasında yer alır. Aynı zamanda en aktif olan borçlar arasında olur. Koç burcu yaratıcı fikirleri ile ön plana çıkar. Koç burcunun bebeklik döneminde istediği oyuncu elde etme beceri ve çabası çok yüksektir. Koç burcu çocukları gelişimi çok hızlı olur. Bu yüzden koç burcu çocukları isteklerine ile ifade etmeyi tercih eder.

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