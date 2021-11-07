Hande Erçel Açıldı Saçıldı! Mini Taytıyla “Açılma” Dedikçe Öyle Bir Poz Verdi Ki… Sadece 59 Dakika İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Bu Ne Hal Hande”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, ayna karşısna geçip açılıp saçıldı! Milyonlarca hayranı “Açılma bu kadar” dedikçe mini taytını giyerek ayna karşısına geçen Erçel, öyle bir poz verdi ki, görenler alev alev yandı! “Bu ne hal Hande” yorumlarını da alan Erçel, gündeme bomba gibi düştü. İşte Erçel’den gelen o ev paylaşımı…
Sen Çal Kapımı dizisinde rol alarak tüm hayatını değiştiren Hande Erçel, dizide Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin’le de sevgili olmuştu. Şimdi ise Kerem Bürsin’i delirtecek kadar açık bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.