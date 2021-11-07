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07 Kas 2021 - 16:40

Hande Erçel Açıldı Saçıldı! Mini Taytıyla “Açılma” Dedikçe Öyle Bir Poz Verdi Ki… Sadece 59 Dakika İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Bu Ne Hal Hande”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, ayna karşısna geçip açılıp saçıldı! Milyonlarca hayranı “Açılma bu kadar” dedikçe mini taytını giyerek ayna karşısına geçen Erçel, öyle bir poz verdi ki, görenler alev alev yandı! “Bu ne hal Hande” yorumlarını da alan Erçel, gündeme bomba gibi düştü. İşte Erçel’den gelen o ev paylaşımı…