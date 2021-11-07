- 07 Kas 2021 - 16:42 G: 07 Kas 2021 - 16:45

Burcunuz Hastalıklarınızı Ele Veriyor! Hangi Burç, Hangi Hastalığa Yakalanıyor?

Yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman burçların hastalıkları ele verdiği ortaya çıktı. Peki, hangi burçlar hangi hastalığa daha çok yakalanıyor, burçlara göre hangi hastalıklara yakalanma oranı kimin daha yüksek? İşte, detaylar…

İspanya’nın Alicante Üniversitesi’nde burçlar için yapılan araştırmaların sonucunda insanların hangi kronik rahatsızlıklar ile yüz yüze olabilecekleri, ne tür hastalıkları yaşayabilecekleri burçlarında gizli olabiliyor. Yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman burçların hastalıkları ele verdiği ortaya çıktı. Peki, hangi burçlar hangi hastalığa daha çok yakalanıyor, burçlara göre hangi hastalıklara yakalanma oranı kimin daha yüksek? İşte, detaylar…

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07 Kas 2021 - 16:42 - Burç Haberleri

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