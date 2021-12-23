En Çok Hasta Olan Burç Hangisidir? İşte metabolizması en zayıf o Burç...
Yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman burçların hastalıkları ele verdiği ortaya çıktı. Peki, hangi burçlar hangi hastalığa daha çok yakalanıyor, burçlara göre hangi hastalıklara yakalanma oranı kimin daha yüksek? İşte, detaylar…
İspanya’nın Alicante Üniversitesi’nde burçlar için yapılan araştırmaların sonucunda insanların hangi kronik rahatsızlıklar ile yüz yüze olabilecekleri, ne tür hastalıkları yaşayabilecekleri burçlarında gizli olabiliyor. Yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman burçların hastalıkları ele verdiği ortaya çıktı. Peki, hangi burçlar hangi hastalığa daha çok yakalanıyor, burçlara göre hangi hastalıklara yakalanma oranı kimin daha yüksek? İşte, detaylar…
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23 Ara 2021 - 14:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.