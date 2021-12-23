En Çok Hasta Olan Burç Hangisidir? İşte metabolizması en zayıf o Burç...

İspanya’nın Alicante Üniversitesi’nde burçlar için yapılan araştırmaların sonucunda insanların hangi kronik rahatsızlıklar ile yüz yüze olabilecekleri, ne tür hastalıkları yaşayabilecekleri burçlarında gizli olabiliyor. Yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman burçların hastalıkları ele verdiği ortaya çıktı. Peki, hangi burçlar hangi hastalığa daha çok yakalanıyor, burçlara göre hangi hastalıklara yakalanma oranı kimin daha yüksek? İşte, detaylar…

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