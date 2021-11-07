07 Kas 2021 - 17:09 Güncelleme: 07 Kas 2021 - 17:14
Masterchef Emre’nin Hayranlarını Yıkan Hastalığı Ortaya Çıkardı! Yarışmadan Çekiliyor mu? Avusturya Biletini Almak Zorunda Kaldı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Emre’nin hayranlarını yıkan hastalığı ortaya çıktı! Bunun üzerine hayranları bir anca tedaviye başlaması için yarışmadan çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Kanserden daha beter bir hastalığı bulunan Emre’nin sağlık durumu ise merak konusu oldu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Emre, milyonları hüngür hüngür ağlattı. Her an yarışmayı bırakabileceği ve Avusturya bileti alacağı konuşulan Masterchef Emre’nin hastalığı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.