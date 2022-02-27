Bademcik ve Kulak Ağrısı Çeken Burçlar Hangisidir? İşte Astroloji Boğaz Ağrısı Olan O Burçlar...

Burçlar insanların kişisel özelliklerinden fiziksel özelliklerine kadar birçok noktada bizlere en iyi yol gösterici niteliğindedir. İnsanların doğdukları ay gezegenlerin konumlarına göre birçok konuda nasıl bir hayat yaşayacaklarından ne gibi sağlık sorunlarına daha çok yatkın olduğuna kadar her şeyin haberlerini verir. Burçlar için birçok üniversitede yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman insanların burçlarının ne gibi hastalıklara yatkın olduğunu da bizlere önceden haber veriyor. Peki, burçlar arasında en çok troid bezi, boğaz ağrısı, bademcik ve kulak ağrısı rahatsızlıkları kimlerde görülür, bu hastalıklara hangi burçlar daha yatkındır? Sizler için burçlar ve hastalıkları hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

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