- 27 Şub 2022 - 22:15 G: 27 Şub 2022 - 22:16

Bademcik ve Kulak Ağrısı Çeken Burçlar Hangisidir? İşte Astroloji Boğaz Ağrısı Olan O Burçlar...

Peki, burçlar arasında en çok troid bezi, boğaz ağrısı, bademcik ve kulak ağrısı rahatsızlıkları kimlerde görülür, bu hastalıklara hangi burçlar daha yatkındır? Sizler için burçlar ve hastalıkları hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

Burçlar insanların kişisel özelliklerinden fiziksel özelliklerine kadar birçok noktada bizlere en iyi yol gösterici niteliğindedir. İnsanların doğdukları ay gezegenlerin konumlarına göre birçok konuda nasıl bir hayat yaşayacaklarından ne gibi sağlık sorunlarına daha çok yatkın olduğuna kadar her şeyin haberlerini verir. Burçlar için birçok üniversitede yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman insanların burçlarının ne gibi hastalıklara yatkın olduğunu da bizlere önceden haber veriyor. Peki, burçlar arasında en çok troid bezi, boğaz ağrısı, bademcik ve kulak ağrısı rahatsızlıkları kimlerde görülür, bu hastalıklara hangi burçlar daha yatkındır? Sizler için burçlar ve hastalıkları hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Şub 2022 - 22:15 - Burç Haberleri

HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İki Eli Kanda Olsa Yardıma Gelecek Burçlar Hangisidir? İşte En Vefalı O Burçlar... mask
İki Eli Kanda Olsa Yardıma Gelecek Burçlar Hangisidir? İşte En Vefalı O Burçlar...
Songül Karlı’nın Dekoltesine İbrahim Tatlıses Bile Engel Olamadı! Bu Kez Sadece Hayranları Çıldıracak! “Elbiseyi Görenler Şok…” mask
Songül Karlı’nın Dekoltesine İbrahim Tatlıses Bile Engel Olamadı! Bu Kez Sadece Hayranları Çıldıracak! “Elbiseyi Görenler Şok…”
Mert Öcal’ın Eski Sevgilisi Makbule’nin Mektubu Ortalığı Kastı Kavurdu! Survivor Nisa Gözyaşlarına Boğuldu; Sude’nin Yaptığı Şok İçerisinde Bıraktı! İki Kadın Bir Erkek İçin… mask
Mert Öcal’ın Eski Sevgilisi Makbule’nin Mektubu Ortalığı Kastı Kavurdu! Survivor Nisa Gözyaşlarına Boğuldu; Sude’nin Yaptığı Şok İçerisinde Bıraktı! İki Kadın Bir Erkek İçin…
Ebru Gündeş’in Aşkı Ortaya Çıktı! Hem Çapkın, Hem Zengin… Bahar Candan ve Selin Ciğerci'nin eski aşkı çıktı!! Neler Oluyor? mask
Ebru Gündeş’in Aşkı Ortaya Çıktı! Hem Çapkın, Hem Zengin… Bahar Candan ve Selin Ciğerci'nin eski aşkı çıktı!! Neler Oluyor?
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 27 Şubat 2022 Yayın Akışı mask
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 27 Şubat 2022 Yayın Akışı
Survivor Sercan Yıldırım Bakın Aslında Kimmiş? Kimdir Evli Mi? Sercan Yıldırım Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor Sercan Yıldırım Bakın Aslında Kimmiş? Kimdir Evli Mi? Sercan Yıldırım Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP
DMCA.com Protection Status