En Çok Troid Bezi, Boğaz Ağrısı, Bademcik ve Kulak Ağrısı Hangi Burçlarda Görülür?
Peki, burçlar arasında en çok troid bezi, boğaz ağrısı, bademcik ve kulak ağrısı rahatsızlıkları kimlerde görülür, bu hastalıklara hangi burçlar daha yatkındır? Sizler için burçlar ve hastalıkları hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Burçlar insanların kişisel özelliklerinden fiziksel özelliklerine kadar birçok noktada bizlere en iyi yol gösterici niteliğindedir. İnsanların doğdukları ay gezegenlerin konumlarına göre birçok konuda nasıl bir hayat yaşayacaklarından ne gibi sağlık sorunlarına daha çok yatkın olduğuna kadar her şeyin haberlerini verir. Burçlar için birçok üniversitede yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman insanların burçlarının ne gibi hastalıklara yatkın olduğunu da bizlere önceden haber veriyor. Peki, burçlar arasında en çok troid bezi, boğaz ağrısı, bademcik ve kulak ağrısı rahatsızlıkları kimlerde görülür, bu hastalıklara hangi burçlar daha yatkındır? Sizler için burçlar ve hastalıkları hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
07 Kas 2021 - 17:17 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.