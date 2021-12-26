Devamlı Kolu Bacağı Kırılan Burç Hangisidir? İşte Kemik Sistemi En Zayıf Olan O Burç…
Peki, en çok köprücük kemiği kırıkları, omuz ve kol ağrısı hangi burçlarda meydana gelir? En zayıf sinir sistemi olan burç hangisidir? Sizler için sinir sistemi ve burçlar hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…
Astrolojik dengeler her ne kadar insanların fiziksel özelliklerinin yanı sıra kişilik özellikleri hakkında bilgi verse bile asla bu kadarıyla sınırlı kalmıyor. Yapılan araştırmalar incelenecek olduğu zaman insanların düşünce yapılarından gelecekte nasıl bir hayata sahip olacaklarına, nasıl bir eş olduklarından ne gibi sağlık sorunları ile yüz yüze olacaklarına dair birçok konuda bilgi veriyor.
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26 Ara 2021 - 21:35 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.