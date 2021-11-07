Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Kas 2021 - 17:32

Arka Sokaklar Dizisine Komiser Ali Yeniden Dönüyor! Senaryo Basına Sızdırıldı, Ortalık Karıştı! Meğer Alp Korkmaz’ın Diziye Kısa Süreli Vedasının Nedeni…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisine iddialara göre Komiser Ali yeniden dönüyor! Senaryo resmen basına sızdırıldı, ortalık karıştı. Alp Korkmaz karakterinin hayat verdiği Ali Komiserin diziye kısa süreli vedası ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?