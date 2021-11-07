Arka Sokaklar Dizisine Komiser Ali Yeniden Dönüyor! Senaryo Basına Sızdırıldı, Ortalık Karıştı! Meğer Alp Korkmaz’ın Diziye Kısa Süreli Vedasının Nedeni…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisine iddialara göre Komiser Ali yeniden dönüyor! Senaryo resmen basına sızdırıldı, ortalık karıştı. Alp Korkmaz karakterinin hayat verdiği Ali Komiserin diziye kısa süreli vedası ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı konuşulan Alp Korkmaz diziye resmen yeniden dönüyor. Skandal bir iddianın gündeme bomba gibi düşmesi gözleri Alp Korkmaz’a çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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07 Kas 2021 - 17:32 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.