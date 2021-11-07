- 07 Kas 2021 - 17:32 G: 07 Kas 2021 - 17:37

Arka Sokaklar Dizisine Komiser Ali Yeniden Dönüyor! Senaryo Basına Sızdırıldı, Ortalık Karıştı! Meğer Alp Korkmaz’ın Diziye Kısa Süreli Vedasının Nedeni…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisine iddialara göre Komiser Ali yeniden dönüyor! Senaryo resmen basına sızdırıldı, ortalık karıştı. Alp Korkmaz karakterinin hayat verdiği Ali Komiserin diziye kısa süreli vedası ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı konuşulan Alp Korkmaz diziye resmen yeniden dönüyor. Skandal bir iddianın gündeme bomba gibi düşmesi gözleri Alp Korkmaz’a çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Kas 2021 - 17:32 Ankara- Dizi Fragmanları

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