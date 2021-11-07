29 yılı aşkın süredir onlarca şarkıya sahip olan, Ankara’nın en kaliteli Rock gruplarından bir tanesi olan Pilli Bebek üyeleri son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Biri birinden farklı isimlerin yer aldığı Ankara’nın Rock grubu Pilli Bebek konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Üç kişiden meydana gelen grup Ankara çıkışlıdır. Peki, herkesin büyük hayranlık duyduğu Ankara’nın Rock grubu Pilli Bebek üyeleri kimdir, Pilli Bebek solisti kimdir, ne zaman kuruldu? Sizler için merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

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