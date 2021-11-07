Hadise’den Acun Ilıcalı’ya Skandal Darbe! O Ses Türkiye’nin Final Kararı Resmen Verildi! Sadece Varlığı Bile Reytinglere Yetiyormuş! “İçinin Yağları Erisin Hadise’m”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye için düşen reytinglerden dolayı final kararı çıktığı iddia edildi! Bunun üzerine birçok kişi Hadise olmadan yarışmanın reyting getirmeyeceğini dile getirdi ve “Hadise’den skandal darbe işte bu” yorumları yapıldı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma O Ses Türkiye kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Hadise’nin olmayışı ise reytinglerde düşüş yaşatmıştı çünkü Hadise sevenler, Hadise’yi görmeyince yarışmayı izlemeyi bırakmıştı. Çıkan final kararı ardından ise birçok kişi “içinin yağları erisin Hadise’m” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.