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07 Kas 2021 - 17:56

Hadise’den Acun Ilıcalı’ya Skandal Darbe! O Ses Türkiye’nin Final Kararı Resmen Verildi! Sadece Varlığı Bile Reytinglere Yetiyormuş! “İçinin Yağları Erisin Hadise’m”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye için düşen reytinglerden dolayı final kararı çıktığı iddia edildi! Bunun üzerine birçok kişi Hadise olmadan yarışmanın reyting getirmeyeceğini dile getirdi ve “Hadise’den skandal darbe işte bu” yorumları yapıldı.