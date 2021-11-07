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07 Kas 2021 - 23:53

Ankara Akçakese Mahallesi! Nerede? Güdül Akçekese İsmini nasıl almıştır? Meğer Milyonlarca Kişinin Yaşayıp Göçtüğü Akçakese…

Ankara’nın en güzel mahallelerinden biri olan Akçakese hakkında şok gerçek! Güdül ilçesine bağlı olan bu mahalle hakkında o gerçeği duyanlar resmen küçük dilini yuttu! Bir dönemler milyonlarca kişinin yaşandığı; şimdilerde 300 kişinin bile bulunmadığı Akçakese’nin tarihi görenlere “Yok artık” dedirtti. Peki, Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı olan Akçakese hakkında nasıl bir gerçek çıktı? İşte merak edilen tüm detaylar…