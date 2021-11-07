Ankara Akçakese Mahallesi! Nerede? Güdül Akçekese İsmini nasıl almıştır? Meğer Milyonlarca Kişinin Yaşayıp Göçtüğü Akçakese…
Ankara’nın en güzel mahallelerinden biri olan Akçakese hakkında şok gerçek! Güdül ilçesine bağlı olan bu mahalle hakkında o gerçeği duyanlar resmen küçük dilini yuttu! Bir dönemler milyonlarca kişinin yaşandığı; şimdilerde 300 kişinin bile bulunmadığı Akçakese’nin tarihi görenlere “Yok artık” dedirtti. Peki, Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı olan Akçakese hakkında nasıl bir gerçek çıktı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Malazgirt muharebesiyle başlayan Akçakese köyünün tarihi, halen etkisini sürdürüyor. Tarihi ve mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Akçakese köyünün adının neden “Akçakese” olduğunu biliyor musunuz? Meğer Ankara’nın bir tarihi dokusu olan Akçakese köyünün ismi…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.