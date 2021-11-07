Masterchef Yarışmasında Burcu Yarışmayı Terk Etti! Şeflere Göndermesinden Sonra Büyük Skandal Patladı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecan yaşatmaya devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise Masterchef yarışmasından bir isim veda edecekti. Emre, Pelin, Dilara, Burcu, Hasan ve Mert’in kıyasıya yarışacağı bölümde ise Burcu’nun yarışmayı terk ettiği fragmana yansıdı! Peki, neler oluyor?

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