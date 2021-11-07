Masterchef Yarışmasında Burcu Yarışmayı Terk Etti! Şeflere Göndermesinden Sonra Büyük Skandal Patladı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Burcu yarışmayı terk etti? Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı ismin açıklaması ise birçok kişi tarafından “Şeflere gönderme yapıyor” yorumunda bulunmuştu. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecan yaşatmaya devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise Masterchef yarışmasından bir isim veda edecekti. Emre, Pelin, Dilara, Burcu, Hasan ve Mert’in kıyasıya yarışacağı bölümde ise Burcu’nun yarışmayı terk ettiği fragmana yansıdı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.