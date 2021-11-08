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08 Kas 2021 - 20:09

Masterchef’te Görülmemiş Olay! Tabağı Değerlendirilmeye Bile Alınmadı, Resmen 83 Milyon Karşısında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de heyecan ve tansiyon üst seviyeye çıktı. Masterchef ekranlarında ise görülmemiş bir olay resmen yaşandı! Yarışmacının tabağı değerlendirilmeye bile alınmadı! 83 milyona rezil olduğu dile getirilen yarışmacısının şefler tarafından kovmaktan beter duruma soktukları da yorumlarda paylaşıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…