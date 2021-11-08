Masterchef’te Görülmemiş Olay! Tabağı Değerlendirilmeye Bile Alınmadı, Resmen 83 Milyon Karşısında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de heyecan ve tansiyon üst seviyeye çıktı. Masterchef ekranlarında ise görülmemiş bir olay resmen yaşandı! Yarışmacının tabağı değerlendirilmeye bile alınmadı! 83 milyona rezil olduğu dile getirilen yarışmacısının şefler tarafından kovmaktan beter duruma soktukları da yorumlarda paylaşıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Masterchef yarışmasının son bölümünde Hasan, Emre, Dilara, Burcu, Pelin ve Mert arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı! Eleme oyunun ilk kısmında yarışmacılara verilen çilekle en güzel tabakları çıkartmaları istendi. Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılardan Burcu ise şok bir hatada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.