Masterchef Emre’ye Acun Ilıcalı’dan Şok Teklif Geldi! Hayatının Fırsatını Önüne Koydu! Taş Üstünde Taş Kalmayacak!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen Emre’ye Acun Ilıcalı’dan şok teklif! Yarışmadan bile isteye çekilmişti, hayatının fırsatını Acun Ilıcalı resmen sundu! Yarışmacılar arasında büyük kıyamete neden olacak teklif taş üstünde taş bırakmayacak! Peki, Acun Ilıcalı Masterchef Emre’ye nasıl bir teklifte bulundu!
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın son bölümünde Dilara, Hasan, Emre, Pelin, Mert ve Burcu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmıştı. Masterchef yarışmasında bir ilk yaşanırken; dün akşam üç kişi değil dört kişi şef tabağını yapmak için ikinci tura kalmıştı. Emre ise yarışmadan acı dolu sözlerle ayrılmıştı. Acun Ilıcalı ise harekete geçti ve şok bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.