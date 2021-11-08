Masterchef Emre’ye Acun Ilıcalı’dan Şok Teklif Geldi! Hayatının Fırsatını Önüne Koydu! Taş Üstünde Taş Kalmayacak!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın son bölümünde Dilara, Hasan, Emre, Pelin, Mert ve Burcu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmıştı. Masterchef yarışmasında bir ilk yaşanırken; dün akşam üç kişi değil dört kişi şef tabağını yapmak için ikinci tura kalmıştı. Emre ise yarışmadan acı dolu sözlerle ayrılmıştı. Acun Ilıcalı ise harekete geçti ve şok bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!