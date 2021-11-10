Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça'dan Acı Haber! Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti! Marilia Kimdir, Kaç Yaşında?
Peki, uçak kazasında hayatını kaybeden Marilia Mendonça kimdir, kaç yaşında? Sizler için Marilia Mendonça hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça’dan herkesi derinden sarsan haber geldi. Daha çok genç yaşlarda olan Marilia Mendonça seyahat sırasında içerisinde yer aldığı uçağın kaza yapması sonucunda hayatını kaybetti. Amcası, yapımcısı ve danışmanı ile ufak bir seyahate çıkan Marilia Mendonça’nın yanında yer alan yakınları da olay yerinde hayatını kaybetti.
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça’dan gelen haber tüm gündemi derinden sarsarken en merak edilen isim oldu. Peki, uçak kazasında hayatını kaybeden Marilia Mendonça kimdir, kaç yaşında? Sizler için Marilia Mendonça hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
10 Kas 2021 - 20:09 - Biyografi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.