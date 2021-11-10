Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça'dan Acı Haber! Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti! Marilia Kimdir, Kaç Yaşında?

Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça’dan herkesi derinden sarsan haber geldi. Daha çok genç yaşlarda olan Marilia Mendonça seyahat sırasında içerisinde yer aldığı uçağın kaza yapması sonucunda hayatını kaybetti. Amcası, yapımcısı ve danışmanı ile ufak bir seyahate çıkan Marilia Mendonça’nın yanında yer alan yakınları da olay yerinde hayatını kaybetti.

Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça’dan gelen haber tüm gündemi derinden sarsarken en merak edilen isim oldu. Peki, uçak kazasında hayatını kaybeden Marilia Mendonça kimdir, kaç yaşında? Sizler için Marilia Mendonça hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…

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