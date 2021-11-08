Tv8’den Kırmızı Oda Dizisine Şok Karar! Seyirciler Büyük Şoku Yaşadı! Kırmızı Oda Finale Mi Gidiyor... Neler Oluyor?

Başrollerinde Binnur Kaya gibi güçlü bir ismin olduğu Kırmızı Oda dizisine birçok ünlü isim katılmış ve sahne performansıyla yıldızını parlatmıştı. Her bölümü büyük bir olay yaratan Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde ise Pembe karakterine hayat veren Meltem Cumbul giriş yapmıştı. 7 yıldır ekranlardan uzak olan başarılı oyuncunun girişi ise tüylerin ürpermesine neden olmuştu. Birbirinden başarılı isimlerle hikayeleri ekranlara taşıyan Kırmızı Oda dizisinin final tarihi ise resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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