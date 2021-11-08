Tv8’den Kırmızı Oda Dizisine Şok Karar! Seyirciler Büyük Şoku Yaşadı! Kırmızı Oda Finale Mi Gidiyor... Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisine Tv8’den şok karar çıktı! Yayından kaldırılacağı tarih resmen açıklandı, seyirciler ise büyük şoku yaşadı! Final tarihini öne çektiği konuşulan Acun Ilıcalı ise Kırmızı Oda dizisi sevenleri tarafından tepkiyle karşılandı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Binnur Kaya gibi güçlü bir ismin olduğu Kırmızı Oda dizisine birçok ünlü isim katılmış ve sahne performansıyla yıldızını parlatmıştı. Her bölümü büyük bir olay yaratan Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde ise Pembe karakterine hayat veren Meltem Cumbul giriş yapmıştı. 7 yıldır ekranlardan uzak olan başarılı oyuncunun girişi ise tüylerin ürpermesine neden olmuştu. Birbirinden başarılı isimlerle hikayeleri ekranlara taşıyan Kırmızı Oda dizisinin final tarihi ise resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.