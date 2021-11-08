7 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef Türkiye mi Reyting Birincisi!

7 Kasım akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. Her gün düzenli olarak takip edilen reyting sonuçları dün akşama ait olan kısmı da belli oldu. AB ve Total sıralamasında ilk 10’a girmeyi başaran yapımlar netlik kazandı. Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Yargı, TRT1 ekranlarının en fenomen dizisi Teşkilat ve TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef Türkiye ekranlarda yerini aldı. Biri birinden farklı yapımlar aynı anda yerini aldı ve izleyiciler hangi kanalı izleyecekleri konusunda büyük şaşkınlık yaşadı. Peki, 7 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Teşkilat, Masterchef Türkiye, Yargı…

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