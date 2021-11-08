- 08 Kas 2021 - 20:08

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hamile Mi? Sedat Boşanma Kararını Verdi ama Feride’yi Şok Edecek!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan hamile mi? Sedat’ın geçtiğimiz bölümde Nalan’dan boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Nalan ise ne diyeceğini bilemez bir şekilde evinin yolunu tutmuştu. Feride ise Sedat’ın resmen ipini kesti! Yeri yerinden oynatacak fragman resmen yayınlandı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut ve Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ise Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Sevilerek izlenen dizinin son bölümünde Nalan ve Sedat arasındaki tüm ipler resmen kopmuştu! Son durum ise Nalan’ın hamile olduğu yönünde evirildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Kas 2021 - 20:08 Ankara- Gündem

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