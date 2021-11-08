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08 Kas 2021 - 13:40

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Devam Kararı Mı Aldı? Oktay Kaynarca’dan Kritik Açıklama Geldi! Açık Kapı Bıraktı, Ortalık Karıştı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz devam kararı mı aldı? Oktay Kaynarca’dan beklenen kritik açıklama sonunda geldi. Ortalığı karıştıran bu sözler se sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Peki, neler oluyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında verilen karar ne?