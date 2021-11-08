- 08 Kas 2021 - 13:40 G: 08 Kas 2021 - 13:46

Hangi Burç Aşta Kaybedip İşte Kazanıyor? Hangi Burç Aşk İçin Yaratılmıştır?

Astroloji dünyasında her zaman farklı beklentiler ve sonuçlar ortaya çıkabilir. Aşkta kazanmak isteyenler zaman zaman kayıplara uğrar ve iş yaşamında kariyer basamaklarını hızla tırmanabilir. İşte aşkta kaybedip işte kazanan burçlar…

Bazı kişiler ne kadar uğraşsalar da gönül işlerinde o kadar başarılı olmadıklarını fark etmişlerdir. Astroloji bu durumu burçlar üzerinden açıklayan önemli araştırmalar ortaya koymaktadır. Çünkü bazı kişiler iş hayatı son derece başarılı bir şekilde devam ederken neden aşkta şanssız olduklarını merak ederler. Hırslı ve işkolik burçlar, aşk yaşamındaki beklentilerini bir türlü karşılayamazlar. Başkalarının renkli ve romantik aşk hayatını uzaktan izleyip iç çeken bu burçlarda aşk konusunda bazı şanssızlıklar yaşanabilir.

08 Kas 2021 - 13:40 - Burç Haberleri

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