Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ziyaret Saatleri Kaçta, Ankara Gazi Hastanesi Nerede, Hafta Sonu Açık Mı?
Ankara’nın en büyük ve önemli hastanelerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ziyaret saatleri birçok hasta yakını tarafından merak ediliyor. Öte yandan hastanenin konumu ve en kolay ulaşım güzergahları da hasta ziyaretinde bulunmak isteyenlerin bilmek istediği diğer konular arasında yer almaktadır. Sizde Gazi Üniversitesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara’nın en büyük ve önemli hastanelerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ziyaret saatleri birçok hasta yakını tarafından merak ediliyor. Öte yandan hastanenin konumu ve en kolay ulaşım güzergahları da hasta ziyaretinde bulunmak isteyenlerin bilmek istediği diğer konular arasında yer almaktadır. Hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde ziyaretçi kabul edilmektedir. Bu nedenle vatandaşların güncel ziyaret saatlerini bilmeleri büyük önem taşıyor.
08 Kas 2021 - 13:50 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.