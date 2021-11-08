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08 Kas 2021 - 13:50

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ziyaret Saatleri Kaçta, Ankara Gazi Hastanesi Nerede, Hafta Sonu Açık Mı?

Ankara’nın en büyük ve önemli hastanelerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ziyaret saatleri birçok hasta yakını tarafından merak ediliyor. Öte yandan hastanenin konumu ve en kolay ulaşım güzergahları da hasta ziyaretinde bulunmak isteyenlerin bilmek istediği diğer konular arasında yer almaktadır. Sizde Gazi Üniversitesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...