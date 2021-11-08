Masterchef Pelin’in Çocuğu Ortaya Çıktı! Sosyal Medyadaki Bebek Ortalığı Karıştırdı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu İddia Edilmişti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Pelin’in evli olup olmadığı büyük merak konusu haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir bebek fotoğrafı her şeyin karışmasına neden oldu. Yarışmada güzelliğiyle kendisine milyonları hayran bırakan Masterchef Pelin’in bir dönem yarışmacının jürisi olan Danilo Şefle sevgili olduğu bile iddia edilmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada adını duyuran başarılı yarışmacı Pelin Zaman, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu tüm paylaşımlar ilgiyle takip edilen Masterchef Pelin’in bir bebekle yapmış olduğu paylaşım; “Boşanmış ve çocuğu var” yorumunu yaptırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.