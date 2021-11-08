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08 Kas 2021 - 14:07

Masterchef Pelin’in Çocuğu Ortaya Çıktı! Sosyal Medyadaki Bebek Ortalığı Karıştırdı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu İddia Edilmişti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Pelin’in evli olup olmadığı büyük merak konusu haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir bebek fotoğrafı her şeyin karışmasına neden oldu. Yarışmada güzelliğiyle kendisine milyonları hayran bırakan Masterchef Pelin’in bir dönem yarışmacının jürisi olan Danilo Şefle sevgili olduğu bile iddia edilmişti. Peki, şimdi neler oluyor?