- 08 Kas 2021 - 14:22 G: 08 Kas 2021 - 14:23

Camdaki Kız Dizisi El Değiştiriyor! Yapımcı ve Yönetmen Kararını Verdi! Burcu Biricik Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Ortalık Kan Ağlayacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi iddialara göre resmen el değiştiriyor! Yapımcı ve yönetmen resmen kararını verdi! Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik yerine öyle bir isim geliyor ki, ortalık kan ağlayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin her bölümü büyük bir merakla izleniyordu. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen başarılı yapım, reytingleri alt üst ettiği dönemde skandal bir kararla yankılandı. İddialara göre Burcu Biricik diziden ayrılıyor, yerine ise öyle bir isim geliyor ki…

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08 Kas 2021 - 14:22 Ankara- Gündem

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