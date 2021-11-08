Camdaki Kız Dizisi El Değiştiriyor! Yapımcı ve Yönetmen Kararını Verdi! Burcu Biricik Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Ortalık Kan Ağlayacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi iddialara göre resmen el değiştiriyor! Yapımcı ve yönetmen resmen kararını verdi! Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik yerine öyle bir isim geliyor ki, ortalık kan ağlayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin her bölümü büyük bir merakla izleniyordu. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen başarılı yapım, reytingleri alt üst ettiği dönemde skandal bir kararla yankılandı. İddialara göre Burcu Biricik diziden ayrılıyor, yerine ise öyle bir isim geliyor ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.