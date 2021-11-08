Camdaki Kız Dizisi El Değiştiriyor! Yapımcı ve Yönetmen Kararını Verdi! Burcu Biricik Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Ortalık Kan Ağlayacak!

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin her bölümü büyük bir merakla izleniyordu. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen başarılı yapım, reytingleri alt üst ettiği dönemde skandal bir kararla yankılandı. İddialara göre Burcu Biricik diziden ayrılıyor, yerine ise öyle bir isim geliyor ki…

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