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08 Kas 2021 - 14:36

O Ses Türkiye Yarışmasına Hadise Şoku! Finalden Kurtarmak İçin Kapısını Çaldı, Anlaşmayı Sundu! “Ebru Gündeş Gidiyor, Hadise Geliyor…”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’ye iddialara göre Hadise resmen geliyor. Reyting sıralamasında giderek düşen O Ses türküye için Hadise’nin kapısını çaldığı iddia edilen Acun Ilıcalı’nın bu hamlesi ise “Ebru Gündeş gidiyor, Hadise geliyor” yorumlarına neden oldu!