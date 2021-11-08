08 Kas 2021 - 14:36 Güncelleme: 08 Kas 2021 - 14:38
O Ses Türkiye Yarışmasına Hadise Şoku! Finalden Kurtarmak İçin Kapısını Çaldı, Anlaşmayı Sundu! “Ebru Gündeş Gidiyor, Hadise Geliyor…”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’ye iddialara göre Hadise resmen geliyor. Reyting sıralamasında giderek düşen O Ses türküye için Hadise’nin kapısını çaldığı iddia edilen Acun Ilıcalı’nın bu hamlesi ise “Ebru Gündeş gidiyor, Hadise geliyor” yorumlarına neden oldu!
Gündeme bomba gibi düşen bu iddia özellikle Hadise ve Ebru Gündeş sevenlerini ayaklandırdı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.