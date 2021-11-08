Hakan Ural Hastanelik mi Oldu? Acı Habere Işık Hızında Yanıt Veren Ural'ın Son Sağlık Durumu Nasıl! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son zamanlarda Neler Oluyor Hayatta programı ile tanıdığımız Hakan Ural geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunundan ötürü hastaneye kaldırılmak zorunda kalmıştı. Son sağlık durumu nasıldır diye merak edilirken acı habere ışık hızında yanıt veren Hakan Ural herkesi büyük meraka düşürdü. Peki, Hakan Ural’ın neyi var, son sağlık durumu nedir? İşte, merak edilenler…

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