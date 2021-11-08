08 Kas 2021 - 14:35 Güncelleme: 08 Kas 2021 - 14:38
Hakan Ural Hastanelik mi Oldu? Acı Habere Işık Hızında Yanıt Veren Ural'ın Son Sağlık Durumu Nasıl! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Peki, Hakan Ural’ın neyi var, son sağlık durumu nedir? İşte, merak edilenler…
Son zamanlarda Neler Oluyor Hayatta programı ile tanıdığımız Hakan Ural geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunundan ötürü hastaneye kaldırılmak zorunda kalmıştı. Son sağlık durumu nasıldır diye merak edilirken acı habere ışık hızında yanıt veren Hakan Ural herkesi büyük meraka düşürdü. Peki, Hakan Ural’ın neyi var, son sağlık durumu nedir? İşte, merak edilenler…
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08 Kas 2021 - 14:35 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.