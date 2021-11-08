Umut Evirgen'den Öyle Bir İtiraf Geldi Ki, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! Meğer Sen Neymişsin Serenay Sarıkaya...

Bir zamanlar Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadıkları bilinen Umut Evirgen’den öyle açıklamalar geldi ki görenler gözlerine inanamadı. Gelen itiraflar karşısında büyük şok içerisine giren herkes araştırmalarına hız kazandırdı. Tuba Büyüküstün ile yaşadıkları aşk ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri haline gelen Umut Evirgen öyle açıklamalarda bulundu ki resmen magazin dünyasında büyük bir deprem meydana geldi. Meğer sen neymişsin Serenay Sarıkaya yorumları ile alt üst olan sosyal medya gündemi Umut Evirgen itirafı ile çalkalanıyor. İşte, detaylar…

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