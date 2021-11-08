Umut Evirgen'den Öyle Bir İtiraf Geldi Ki, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! Meğer Sen Neymişsin Serenay Sarıkaya...
Umut Evirgen öyle açıklamalarda bulundu ki resmen magazin dünyasında büyük bir deprem meydana geldi. Meğer sen neymişsin Serenay Sarıkaya yorumları ile alt üst olan sosyal medya gündemi Umut Evirgen itirafı ile çalkalanıyor. İşte, detaylar…
Bir zamanlar Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadıkları bilinen Umut Evirgen’den öyle açıklamalar geldi ki görenler gözlerine inanamadı. Gelen itiraflar karşısında büyük şok içerisine giren herkes araştırmalarına hız kazandırdı. Tuba Büyüküstün ile yaşadıkları aşk ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri haline gelen Umut Evirgen öyle açıklamalarda bulundu ki resmen magazin dünyasında büyük bir deprem meydana geldi. Meğer sen neymişsin Serenay Sarıkaya yorumları ile alt üst olan sosyal medya gündemi Umut Evirgen itirafı ile çalkalanıyor. İşte, detaylar…
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08 Kas 2021 - 14:56 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.