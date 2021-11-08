- 08 Kas 2021 - 15:01 G: 08 Kas 2021 - 15:05

Yasak Elma Dizisinden O Oyuncu Zorunlu Ayrılık Yaşadı! Sağlık Sorunları Her Şeyin Önüne Geçti, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde skandal ayrılık! O oyuncu sağlık sorunlarından dolayı ayrılmak zorunda kalınca sevenleri büyük bir şok yaşadı! Dizinin akışında büyük bir değişikliğe neden olan ayrılık ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yıldız, Çağatay’ın kendisini Kumru’yla yani en yakın arkadaşıyla aldattığını duyunca büyük bir şok yaşamıştı. İntikam için bir tören hazırlayan Yıldız, sahnenin ortasında Çağatay ve Kumru’yu rezil etmişti. Peki, dizi mükemmel bir şekilde ilerlerken hangi oyuncu diziye veda etmek zorunda kaldı?

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08 Kas 2021 - 15:01 Ankara- Gündem

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