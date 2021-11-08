Yasak Elma Dizisinden O Oyuncu Zorunlu Ayrılık Yaşadı! Sağlık Sorunları Her Şeyin Önüne Geçti, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde skandal ayrılık! O oyuncu sağlık sorunlarından dolayı ayrılmak zorunda kalınca sevenleri büyük bir şok yaşadı! Dizinin akışında büyük bir değişikliğe neden olan ayrılık ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yıldız, Çağatay’ın kendisini Kumru’yla yani en yakın arkadaşıyla aldattığını duyunca büyük bir şok yaşamıştı. İntikam için bir tören hazırlayan Yıldız, sahnenin ortasında Çağatay ve Kumru’yu rezil etmişti. Peki, dizi mükemmel bir şekilde ilerlerken hangi oyuncu diziye veda etmek zorunda kaldı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.