Yasak Elma Dizisinden O Oyuncu Zorunlu Ayrılık Yaşadı! Sağlık Sorunları Her Şeyin Önüne Geçti, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yıldız, Çağatay’ın kendisini Kumru’yla yani en yakın arkadaşıyla aldattığını duyunca büyük bir şok yaşamıştı. İntikam için bir tören hazırlayan Yıldız, sahnenin ortasında Çağatay ve Kumru’yu rezil etmişti. Peki, dizi mükemmel bir şekilde ilerlerken hangi oyuncu diziye veda etmek zorunda kaldı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!