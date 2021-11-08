Ankara Altındağ'da kaç Mahalle Var? Altındağ Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...
Peki, Altındağ'da kaç mahalle var, Altındağ mahallerinin muhtarları kimdir? Altındağ Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
Altındağ ilçesi Ankara'nın en büyük metropol ilçelerinden bir tanesidir. Altındağ ilçesinde 26 tane mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerin 21'i merkezde bulunmakta 5 tanesi ise merkez dışında bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre Altındağ ilçesinin nüfusu 396.165'tir. Ankara Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla'dır. Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dır.
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08 Kas 2021 - 20:54 - Altındağ Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.