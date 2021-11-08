Ankara Altındağ'da kaç Mahalle Var? Altındağ Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...

Altındağ ilçesi Ankara'nın en büyük metropol ilçelerinden bir tanesidir. Altındağ ilçesinde 26 tane mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerin 21'i merkezde bulunmakta 5 tanesi ise merkez dışında bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre Altındağ ilçesinin nüfusu 396.165'tir. Ankara Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla'dır. Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dır.

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