MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Yarışmacıları Kimler Oldu? Masterchef Mavi ve Kırmızı Takımda Kimler Var?
Peki, mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı olarak karşısına kimi seçti, kırmızı ve mavi takımda hangi yarışmacılar var? Sizler için Masterchef kırmızı ve mavi takım hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…
TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması Masterchef 8 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Haftanın ilk bölümünde yarışmacılar ellerinden gelen her şeyi yaparak en iyi tabağı çıkarmak için mücadele ettiler. İlk etapta bir pide, ikinci etapta bir pide daha yapılacak. İlk altıya giren isimler ikinci etaba gireceklerdi. Verilen malzemeler ile iki aşamada en lezzetli tabakları çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Peki, mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı olarak karşısına kimi seçti, kırmızı ve mavi takımda hangi yarışmacılar var? Sizler için Masterchef kırmızı ve mavi takım hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…
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08 Kas 2021 - 21:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.