Ankara Kahramankazan’da Kaç Mahalle Var? Kahramankazan Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...

Kazan Ankara’nın ilçelerinden bir tanesidir. 48 farklı mahallesi yer alan Kahramankazan; Ankara’nın merkezine uzak olsa bile en özel ilçelerinden birisi olarak ön plana çıkar. Kendisine has özellikleri ile dikkatleri çeken Kahramankazan en çok araştırılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Kahramankazan'da kaç mahalle var, Kahramankazan mahallerinin muhtarları kimdir? Kahramankazan Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...

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