Ankara Pursaklar’da Kaç Mahalle Var? Pursaklar Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...

Ankara Pursaklar; Ankara’nın en küçük yüzölçümü olan adreslerden bir tanesidir. Binlerce insana ev sahipliği ve iş fırsatı sunan Pursaklar ilçesinde tam 21 farklı mahalle vardır. Muhtarlarından, muhtarların telefon numaralarına kadar birçok detay en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. Peki, Pursaklar'da kaç mahalle var, Pursaklar mahallerinin muhtarları kimdir? Pursaklar Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...

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