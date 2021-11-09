Ankara Pursaklar’da Kaç Mahalle Var? Pursaklar Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...
Peki, Pursaklar'da kaç mahalle var, Pursaklar mahallerinin muhtarları kimdir? Pursaklar Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
Ankara Pursaklar; Ankara’nın en küçük yüzölçümü olan adreslerden bir tanesidir. Binlerce insana ev sahipliği ve iş fırsatı sunan Pursaklar ilçesinde tam 21 farklı mahalle vardır. Muhtarlarından, muhtarların telefon numaralarına kadar birçok detay en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. Peki, Pursaklar'da kaç mahalle var, Pursaklar mahallerinin muhtarları kimdir? Pursaklar Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
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09 Kas 2021 - 20:19 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.