Ankara Pursaklar’da Kaç Mahalle Var? Pursaklar nüfusu ne kadar? İşte Pursaklar Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...

Ankara Pursaklar; Ankara’nın en küçük yüzölçümü olan adreslerden bir tanesidir. Binlerce insana ev sahipliği ve iş fırsatı sunan Pursaklar ilçesinde tam 21 farklı mahalle vardır.

Muhtarlarından, muhtarların telefon numaralarına kadar birçok detay en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. Peki, Pursaklar'da kaç mahalle var, Pursaklar mahallerinin muhtarları kimdir? Pursaklar Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...

Pursaklar nüfusu ne kadar?

Pursaklar nüfusu 2020 yılına göre 157.082. Bu nüfus, 78.534 erkek ve 78.548 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,00 erkek, %50,00 kadındır.

Pursaklar eskiden nereye bağlıydı?

1463, 1530, 1571 tarihli tahrir defterlerinde Pursaklar, Anadolu vilayeti içinde yer alan Ankara. Livasına bağlı Çubuk kazasının bir köyü durumundadır. Daha sonraki dönemlerde Ankara'nın merkez köyleri içerisine dahil edilmiştir.

Pursaklar ne anlama gelmektedir?

Ankara Savaşı'nın yapıldığı yer olarak bilinen Pursaklar, Moğolların fil ordusunun bu bölgede saklandığı konusunda iddialarda, önceleri "Filsaklar" olan bu bölgenin isminin, zamanla değişerek ilk önce "Pirsaklar" daha sonra da günümüzdeki adı ile "Pursaklar" olduğunu söyleniyor.

Ankara Saray nereye bağlı?

Saray 40.074406 enlem ve 32.944935 boylamda yer almaktadır. Pursaklar ilçesine bağlıdır. Saray haritası Ankara ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir.

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