Ankara'da Abdi İpekçi Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Abdi İpekçi Parkı El Heykeli Anlamı Nedir?
36 bin 800 metre kare alana sahip olan Abdi İpekçi Parkı nerede, nasıl gidilir? Abdi İpekçi Parkı’nda yer alan el heykeli ne anlama gelir? Sizler için Abdi İpekçi Parkı hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Ankara’nın gezilip görülecek yerleri en merak edilen detaylar arasında yer almaktadır. Ankara’nın en gözde mekanlarından bir tanesi haline gelen doğal güzellikleri ile Abdi İpekçi Parkı gidişi nasıl olur, yer alan heykellerin anlamları nelerdir bir hayli araştırılıyor. Abdi İpekçi’yi anmak için 1981 yılında açılan ve 36 bin 800 metre kare alana sahip olan Abdi İpekçi Parkı nerede, nasıl gidilir? Abdi İpekçi Parkı’nda yer alan el heykeli ne anlama gelir? Sizler için Abdi İpekçi Parkı hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
09 Kas 2021 - 20:19 - Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.