Ankara'da Abdi İpekçi Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Abdi İpekçi Parkı El Heykeli Anlamı Nedir?

Ankara’nın gezilip görülecek yerleri en merak edilen detaylar arasında yer almaktadır. Ankara’nın en gözde mekanlarından bir tanesi haline gelen doğal güzellikleri ile Abdi İpekçi Parkı gidişi nasıl olur, yer alan heykellerin anlamları nelerdir bir hayli araştırılıyor. Abdi İpekçi’yi anmak için 1981 yılında açılan ve 36 bin 800 metre kare alana sahip olan Abdi İpekçi Parkı nerede, nasıl gidilir? Abdi İpekçi Parkı’nda yer alan el heykeli ne anlama gelir? Sizler için Abdi İpekçi Parkı hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

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