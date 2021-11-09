Ankara'da Adalı Halil Sokak Nerede? Adalı Halil Kimdir, Neden İsmi Verilmiştir?
Ankara’da Adalı Halil sokak nerededir, Adalı Halil kimdir ve neden ismi verilmiştir? Sizler için Ankara Adalı Halil Sokak hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Ankara gezilecek yerlerinden sokaklarına kadar birçok detayı ile en çok araştırılan illerden bir tanesi olmaktadır. Her sokağın isminin farklı bir anlamdan dolayı koyulması, tarihi güzelliklerden birçok doğal güzelliklere sahip olması Ankaralı ya da Ankara’da yer alan insanların merak etmesine neden olmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ismindeki anlamı ile Adalı Halil Sokak olmuştur. Peki, Ankara’da Adalı Halil sokak nerededir, Adalı Halil kimdir ve neden ismi verilmiştir? Sizler için Ankara Adalı Halil Sokak hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
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09 Kas 2021 - 20:19 - Altındağ Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.