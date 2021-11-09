Ankara’nın En Eski Camisi Ağaç Ayak Camii Nerede? Ağaç Ayak Camisi Kaç Yılında Yapılmıştır? Mimari Özelliği Nedir?

Ankara Altındağ ilçesinde yer alan en eski cami Ağaç Ayak camii nerede bir hayli merak edilen detaylar arasında yer almaktadır. Geniş bir avlu içerisinde yer alan camii su basmanına kadar her şeyi ile moloz taşlardan meydana geliyor. Yukarı kısmında yer alan örme tuğla arası ahşap hatıllılar çok farklı bir ahenk vermiştir. Ankara’nın en eski camisi olması en merak edilen detaylar arasında yer almasına neden olmuştur. Peki, Ankara’nın en eski camisi Ağaç Ayak Camisi nerededir, ne zaman yapılmıştır, mimari özellikleri nasıldır? Sizler için Ağaç Ayak Camisi hakkında merak edilen her şeyi derledik.

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