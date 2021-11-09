Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim Okulu Nerede? Ahmet Cevdet Paşa Kimdir, Okula Neden Adı Verilmiştir? İşte Ahmet Cevdet Paşa’nın Başarı Öyküsü…

Ankara’nın Keçiören ilçesinin İncirli mahallesinde yer alan Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim Okulu en merak edilen konular arasında yer almaktadır. Okul civarında yaşamaya devam eden aileler çocuklarını kayıt ettirecekleri sırada okul ile ilgili tüm detayları merak edebilir. Öğrencilerin doğuştan ya da sonradan meydana gelen yeteneklerini ortaya çıkarmak, onların istek ve bilgilerini kanıtlamalarında yardımcı olacak okullardan bir tanesi olan Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim Okulu hakkında tüm detayları bir araya getirdik. Peki, Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim Okulu nerede, okula neden bu isim verilmiştir, Ahmet Cevdet Paşa kimdir, başarı öyküsü nedir? İşte, merak edilenler…

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