Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi İçin Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Ne Show TV, Ne Star TV… Öyle Bir Projeyle Ekranlara Geliyor Ki…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Acun Ilıcalı sayesinde yeniden can buluyor! Kısa bir süre önce Star TV ve Show TV’de dizinin yayınlanacağı konuşulmuştu. Şimdi ise öyle bir projeyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevenleriyle buluşacağı ortaya çıktı ki…
Oktay Kaynarca, “Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın” yorumunda bulunarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda etmişti. Şimdi ise Acun Ilıcalı’dan resmen şok hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(16 )
Ömer - Kesinlikle exxende oynamasına karşıyız biraz insanları düşünün be kardeşim parası olmayan bir dünya insan var herkesi kendi gibi görüyorlar ayıp gerçekten çok ayıp.
Elif - T8 de yayınlansın izleyelim
Xxxx - Eksen ne ypamayin bak TV sekizde yayınladılar nasıl seyrediliyor ama.ucretli kanlarda asla aç karnimixi doyurduk da birde ücret mi ödeyelim o ücretli kanallar biz garibanlar göre deyil malesef ya
Polat - TV 8 daha iyi exxen i nerden izlicezz olan var olmayan var ama TV 8 açık bir platform heryerde var TV 8 iyidir iyi exxen nerden çıktı
İsmailg - Exxene neden para veriyim ki tv 8 de ücretsiz izlemek varken ve çoğu kişide izlemez bnce internet kullanmayanlar ve sadece tvden izliyebilen bir kitle var onlarıda düşünmek lazım yada durumu olmayan insanlar var exxende yayınlanması demek parası olan izlesin parası olmayanda izlemesin demek
Nuryy - Neden paralı bir platformda TV 8 yayınların herkez izlesin artık dizileri bile parası olan izleyecek??
A - Ne dijital platformu parasi olan var olmayan var neden normal kanalda yayinlanmiyo
Berivan.. - tv 8 de izleyelim...Acunun reklamları artar...bence Acun bunu yapar...bizlerde çok mutlu oluruz....
Gazievrenosbey - Neden dijital platform olsun ki! Yayınlasın tv8 de herkes izlesin daha mükemmel olur...
İsmail - Ben istemem
E.ö - Tv8 de izlemek isteriz
Skarpin - Eşkiya dizisi tv8 de herkez izlemeli reyting rekorları en çok izlenen diziydi.
Selami Sırrı - Acun ılıcalı ve Exxen platformu için EDHO yetmez KURTLAR VADİSİNİ de yeniden başlatmalıdır, gücü varsa neden olmasın, hatta bazı diziler için kaldırıldı haberleri yapılıyor, son olarak iki gün önce Osman dizisi içinde bir haber vardı, sevilen dizileri bünyesine katması şu adalardaki yapılan ve mutfak yarışmalarından daha iyi olur.
Ahmet Kapçak - TV8 de izlemek isteriz
Hazal - eskiya dijital kanal olmaz boyle ağir ve guzel bir dızıye
Yasin - Haklısın katılıyorum
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.