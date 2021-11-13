Ankara Çocuk Acil Bölümü Nerede Var? İşte Ankara Çocuk Acil Bölümü İletişim Ve Adresleri

Hastalıklar karşısında hassas bağışıklık sistemleri nedeniyle yetişkinlere göre daha güçsüz olan çocuklar, bazı durumlarda ebeveynlerini korkutabiliyor. Bu nedenle çocuğu olan vatandaşlar, hastanelere yakın olan merkezi konumlarda yaşamak istiyor. Başkent Ankara ise, bu konuda ebeveynlere geniş sağlık ağı ile hizmet veriyor. Peki, Ankara çocuk acil bölümü nerede var? İşte, Ankara çocuk acil iletişim ve adresleri…

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