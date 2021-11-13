Ankara Çocuk Acil Bölümü Nerede Var? İşte Ankara Çocuk Acil Bölümü İletişim Ve Adresleri
Hastalıklar karşısında hassas bağışıklık sistemleri nedeniyle yetişkinlere göre daha güçsüz olan çocuklar, bazı durumlarda ebeveynlerini korkutabiliyor. Sizde Ankara Çocuk Acil bölümü ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Hastalıklar karşısında hassas bağışıklık sistemleri nedeniyle yetişkinlere göre daha güçsüz olan çocuklar, bazı durumlarda ebeveynlerini korkutabiliyor. Bu nedenle çocuğu olan vatandaşlar, hastanelere yakın olan merkezi konumlarda yaşamak istiyor. Başkent Ankara ise, bu konuda ebeveynlere geniş sağlık ağı ile hizmet veriyor. Peki, Ankara çocuk acil bölümü nerede var? İşte, Ankara çocuk acil iletişim ve adresleri…
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13 Kas 2021 - 23:20 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.