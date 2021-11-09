Sezgiler, insan hayatının en eşsiz yeteneklerinden birini oluşturuyor. Çoğu zor durumdan sezgileri sayesinde kurtulabilen olan insanlar, bu sezgilere çoğu zaman doğuştan sahip oluyor. Astroloji ise, bu konuda devreye giriyor ve bazı burcun insanlarının inanılmaz derecede sezgisel yeteneklere sahip olduğunu yaptığı araştırmalar ile ortaya koymuş bulunuyor. Peki, sezgileri en güçlü burçlar hangileridir? İşte duygularıyla hareket eden, şifa yetenekli burçlar…



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