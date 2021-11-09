Ankara’da Ahmed Arif Parkı Nerede? Ahmed Arif Kimdir, Parka Neden Adı Verilmiştir? Ahmet Arif’in O İlginç Öyküsü…
Ahmed Arif Parkı nerede, neden parka bu isim verilmiştir? Ahmed Arif kimdir, nasıl bir öyküsü vardır? Sizler için Ahmed Arif Parkı ve Ahmet Arif hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…
Ankara’nın Ahmed Arif Parkı 17 bin metre karelik alanı ile Ankara’da yer alan en büyük park olarak biliniyor. Park içerisinde yer alan yürüyüş yollarından koşu alanlarına, spor alanlarından lef aydınlatmalı havuza, çiçekli yeşil alanlardan amfi tiyatroya kadar her şey dikkatleri çekiyor. Biri birinden güzelliklerin yer aldığı Ahmed Arif Parkı nerede gibi sorular en merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Ahmed Arif Parkı nerede, neden parka bu isim verilmiştir? Ahmed Arif kimdir, nasıl bir öyküsü vardır? Sizler için Ahmed Arif Parkı ve Ahmet Arif hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…
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09 Kas 2021 - 20:20 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.