Ankara’da Ahmed Arif Parkı Nerede? Ahmed Arif Kimdir, Parka Neden Adı Verilmiştir? Ahmet Arif’in O İlginç Öyküsü…

Ankara’nın Ahmed Arif Parkı 17 bin metre karelik alanı ile Ankara’da yer alan en büyük park olarak biliniyor. Park içerisinde yer alan yürüyüş yollarından koşu alanlarına, spor alanlarından lef aydınlatmalı havuza, çiçekli yeşil alanlardan amfi tiyatroya kadar her şey dikkatleri çekiyor. Biri birinden güzelliklerin yer aldığı Ahmed Arif Parkı nerede gibi sorular en merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Ahmed Arif Parkı nerede, neden parka bu isim verilmiştir? Ahmed Arif kimdir, nasıl bir öyküsü vardır? Sizler için Ahmed Arif Parkı ve Ahmet Arif hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!