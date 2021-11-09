- 09 Kas 2021 - 20:25 G: 09 Kas 2021 - 20:54

Ankara Alparslan Türkeş Caddesi Milyonları Şok Etti! Gerçeği Duyanlar Şoke Oldu, “Yok Artık” Dedi! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama…

6 milyona yaklaşan Ankara ilinin Yenimahalle ilçesinde bulunan Alparslan Türkeş Caddesi hakkında çıkan o gerçek gerçek ağızları açık bıraktı. Gerçeği duyanlar ise büyük bir şok yaşadı ve “Yok artık” yorumlarında bulundu. Her gün binlerce kişinin bulunduğu ve kullandığı Alparslan Türkeş Caddesi, kimsenin aklının ucundan geçmez ama…

Yenimahalle ilçesinin gözbebeği durumun gelen Alparslan Türkeş Caddesinin adının bir siyasi isimden geldiği illaki biliniyor fakat hikayesi herkes tarafından bilinmiyor. Ankara ilinde yaşayanları özellikle yakından ilgilendiren bu hikayeyi öğrenenler ise Alparslan Türkeş Caddesinden her geçişlerinde gözleri dolduruyor. Peki, Alparslan Türkeş Caddesinin asıl hikayesi ne?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Kas 2021 - 20:25 Ankara- Belediyeler

# ANKARA EFSANELERİ VE HİKAYELER İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Alparslan Mahallesi Hakkında Skandal Bilgi! Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Etmiyordu! Meğer Ankara’nın Alparslan Mahallesi… mask
Ankara Alparslan Mahallesi Hakkında Skandal Bilgi! Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Etmiyordu! Meğer Ankara’nın Alparslan Mahallesi…
Ankara Alacaatlı Mahallesi Hakkında Şok Eden Gerçek! 200 Yıllık Tarih Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıktı Ki…Ankara Alacaatlı Mahallesi Nerede? mask
Ankara Alacaatlı Mahallesi Hakkında Şok Eden Gerçek! 200 Yıllık Tarih Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıktı Ki…Ankara Alacaatlı Mahallesi Nerede?
Ankara Alaybeyi Kalesi Milyonları Tir Tir Titretti! Öyle Bir Hikayesi Var Ki, Boğazlar Düğüm Oldu! Ankara Alaybeyi Kalesi Nerede? mask
Ankara Alaybeyi Kalesi Milyonları Tir Tir Titretti! Öyle Bir Hikayesi Var Ki, Boğazlar Düğüm Oldu! Ankara Alaybeyi Kalesi Nerede?
Ankara’daki Akay Kavşağı Hakkında Şok Bilgi! Akay ne demek, ne anlama gelir?! Meğer Akay Kavşağının… mask
Ankara’daki Akay Kavşağı Hakkında Şok Bilgi! Akay ne demek, ne anlama gelir?! Meğer Akay Kavşağının…
Ankara Akçakese Mahallesi! Nerede? Güdül Akçekese İsmini nasıl almıştır? Meğer Milyonlarca Kişinin Yaşayıp Göçtüğü Akçakese… mask
Ankara Akçakese Mahallesi! Nerede? Güdül Akçekese İsmini nasıl almıştır? Meğer Milyonlarca Kişinin Yaşayıp Göçtüğü Akçakese…
Gordion Antik Kenti Ankara'da Nerede, Nasıl Gidilir? Gordion Antik Kentinin Tarihi, Efsanesi Nedir? mask
Gordion Antik Kenti Ankara'da Nerede, Nasıl Gidilir? Gordion Antik Kentinin Tarihi, Efsanesi Nedir?
Bir Ankara Efsanesi Karyağdı Hatun Hikayesi! Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Bir Ankara Efsanesi Karyağdı Hatun Hikayesi! Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi... mask
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi...
Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Bir Eren:Hacı Bayram Veli Kimdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir? mask
Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Bir Eren:Hacı Bayram Veli Kimdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim Okulu Nerede? Ahmet Cevdet Paşa Kimdir, Okula Neden Adı Verilmiştir? İşte Ahmet Cevdet Paşa’nın Başarı Öyküsü… mask
Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim Okulu Nerede? Ahmet Cevdet Paşa Kimdir, Okula Neden Adı Verilmiştir? İşte Ahmet Cevdet Paşa’nın Başarı Öyküsü…
Ankara’da Ahmed Arif Parkı Nerede? Ahmed Arif Kimdir, Parka Neden Adı Verilmiştir? Ahmet Arif’in O İlginç Öyküsü… mask
Ankara’da Ahmed Arif Parkı Nerede? Ahmed Arif Kimdir, Parka Neden Adı Verilmiştir? Ahmet Arif’in O İlginç Öyküsü…
Ankara’nın En Eski Camisi Ağaç Ayak Camii Nerede? Ağaç Ayak Camisi Kaç Yılında Yapılmıştır? Mimari Özelliği Nedir? mask
Ankara’nın En Eski Camisi Ağaç Ayak Camii Nerede? Ağaç Ayak Camisi Kaç Yılında Yapılmıştır? Mimari Özelliği Nedir?
Ankara'da Adalı Halil Sokak Nerede? Adalı Halil Kimdir, Neden İsmi Verilmiştir? mask
Ankara'da Adalı Halil Sokak Nerede? Adalı Halil Kimdir, Neden İsmi Verilmiştir?
Ankara'da Abdi İpekçi Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Abdi İpekçi Parkı El Heykeli Anlamı Nedir? mask
Ankara'da Abdi İpekçi Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Abdi İpekçi Parkı El Heykeli Anlamı Nedir?
Bugün Salı Akşam Hangi Diziler Var? 9 Kasım 2021 Salı TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Salı Akşam Hangi Diziler Var? 9 Kasım 2021 Salı TV Yayın Akışında Ne Var?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status