Ankara Çankaya’da Kaç Mahalle Var? Çankaya Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...

Ankara Çankaya, Ankara’nın en geniş yüzölçümü olan ilçelerinden bir tanesidir. Yüzbinlerce vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Bir hayli merak edilen ilçelerden bir tanesi olmaktadır. Peki, Çankaya'da kaç mahalle var, Çankaya mahallerinin muhtarları kimdir? Çankaya Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...

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